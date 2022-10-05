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На півдні ЗСУ ліквідували три безпілотники та два гелікоптери ворога

За добу противник втратив 31 солдата.

На півдні ЗСУ ліквідували три безпілотники та два гелікоптери ворога
Фото: Telegram/СтратКом

В оперативному командуванні “Південь” повідомили, що українська авіація завдала у регіоні сім ударів по противнику. 

Підрозділи протиповітряної оборони знищили три безпілотних розвідники “Орлан-10” в Бериславському та Миколаївському районах та два гелікоптера Мі-8 та Мі-24 в районі Костромки й Брусківського.

“Ракетно-артилерійськими підрозідлами Сил оборони півдня виконано 290 вогневих завдань”, – йдеться у повідомленні.

За добу противник втратив 31 солдата та понад 40 ворожої техніки, серед яких 8 танків, 26 одиниць авто-бронетехніки, крупнокаліберну гаубицю “Мста-Б” і гармату-гаубицю.

Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії з 24 лютого до 4 жовтня орієнтовно склали 60 800 осіб. За 3 жовтня наші оборонці ліквідували 370 окупантів. 

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