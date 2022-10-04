Росія за добу втратила 370 окупантів і літак

Найбільших втрат ворог зазнав на Краматорському і Бахмутському напрямках.

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого до 4 жовтня орієнтовно склали 60 800 осіб. За минулу добу наші оборонці ліквідували 370 окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбуці.

Інші втрати:

танків – 2424 (+44) од.;

бойових броньованих машин – 5018 (+27) од.;

артилерійських систем – 1407 (+2) од.;

РСЗВ – 340 (+2) од.;

засобів ППО – 177 (+1) од.;

літаків – 266 (+1) од.;

гелікоптерів – 228 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1028 (+2) од.;

крилатих ракет – 246 (+0) од.;

кораблів/катерів – 15 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3823 (+12) од.;

спеціальної техніки – 131 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Нагадаємо, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари. Підтверджено ураження трьох опорних пунктів, 16 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили два БПЛА ворога.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу вразили два пункти управління, 12 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади з боєприпасами, об’єкт протиповітряної оборони, а також пʼять інших важливих об’єктів противника.