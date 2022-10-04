Російська війська, розбиті біля Лиману та на півночі Херсонщині, вважалися одними з найелітніших у РФ, – ISW

"Навіть вони дедалі більше деградують, у той час як війна триває".

За останню добу українські війська досягли значних успіхів у районі Лиману на Донеччині та на півночі Херсонської області. Російські підрозділи, розбиті на цих фронтах, раніше вважалися одними з головних сил Росії.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

“Російські угруповання на півночі Херсонської області та на лиманському фронті в основному складалися з підрозділів, які до війни вважалися одними з головних звичайних бойових сил Росії”, – йдеться у повідомленні.

Підрозділи 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії відійшли з Лиману на тилові позиції поблизу Кремінної перед 2 жовтням.

Раніше російські джерела повідомляли, що в Херсонській області діють підрозділи ВДВ РФ, зокрема 76-а гвардійська десантно-штурмова дивізія.

“Як 144-ту мотострілецьку дивізію, так і 76-ту гвардійську десантно-штурмову дивізію раніше вважали одними з найелітніших сил Росії, і їхні очевидні невдачі утримати територію під час великих українських контрнаступальних дій узгоджуються з попередньою оцінкою ISW про те, що навіть найелітніші російські війська збройні сили дедалі більше деградують, у той час як війна триває”, – кажуть аналітики.

Така ж ситуація спостерігалася під час розгрому 4-ї танкової дивізії 1-ї гвардійської танкової армії раніше під час контрнаступу у Харківській області.

Нагадаємо, високопоставлений військовий чиновник Пентагону заявив, що контрнаступальні операції українських військових на півдні країни змушують російські війська “захищатися”.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 320 російських загарбників. Загалом із початку повномасштабного вторгнення втрати РФ в Україні орієнтовно склали 60 430 осіб.