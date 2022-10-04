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У Чорному морі напоготові пʼять ракетоносіїв ворога

Вони споряджені 32 “Калібрами”.

У Чорному морі напоготові пʼять ракетоносіїв ворога
Фото: bulgarianmilitary.com

Чорне море після шторму має підвищене хвилювання, отже, мінна небезпека посилена.

Про це повідомили в оперативному комендуванні “Південь”.

Девʼять кораблів ворожого флоту продовжують укриватися біля Кримського узбережжя. 

Напоготові пʼять ракетоносіїв, споряджені 32 “Калібрами”.

“Загроза ракетних ударів, дронів-камікадзе та обстрілів в зонах досяжності ворожою зброєю залишається надзвичайно актуальною”, – йдеться у повідомленні.

Людей просять дотримуватися норм та правил безпеки, не нехтувати попередженням про повітряну тривогу, ретельно перевіряти інформацію, щоб не ставати жертвами фейкових вкидів і не поширюва інформацію, що може зорієнтувати ворога в протидії Силам оборони. 

Нагадаємо, українська авіація на півдні завдала за добу девʼяти ударів по ворожих позиціях та об’єктах. Отримано підтвердження про знищення 87 окупантів і понад шість десятків одиниць техніки, три з них затрофеєно – два танки і бойова машина піхоти.

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