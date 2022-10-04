Дмитро Кулеба відповів Ілону Маску на його опитування стосовно війни з Росією

Заклики до України відмовитися від її людей та землі є, по суті, пропозицією дозволити росіянам і далі вбивати українців.

Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба у Twitter.

Ті, хто пропонує Україні відмовитися від її людей та землі - нібито щоб не зачіпати ображене его Путіна чи врятувати Україну від страждань - не мають прикривати словом “мир” слова “Нехай росіяни вб’ють та зґвалтують ще тисячі невинних українців і захоплять ще більше територій”, - написав Кулеба у відповідь на пропозиції Ілона Маска.

Ті, хто пропонує Україні відмовитися від її людей та землі — нібито щоб не зачіпати ображене его Путіна чи врятувати Україну від страждань — не мають прикривати словом «мир» слова «Нехай росіяни вб’ють та зґвалтують ще тисячі невинних українців і захоплять ще більше територій». — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 3, 2022

Нагадаємо, американський бізнесмен Ілон Маск запустив у своєму Twitter-акаунті голосування щодо псевдореферендумів на окупованих територіях і питанні Криму.

Пізніше президент України Володимир Зеленський і Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук відреагували на скандальний Twitter-допис про Крим і референдуми від американського бізнесмена Ілона Маска.