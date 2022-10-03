Поліція підозрює у колабораційній діяльності мешканця Харківщини

Працівники поліції викрили чоловіка в активній співпраці з окупаційною владою.

Співробітники Нацполіції виявили чоловіка, який співпрацював із окупаційною владою на території Харківської області.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України 41–річний чоловік добровільно обіймав посаду директора територіального центру соціального обслуговування населення Куп’янського району у незаконному органі влади на тимчасово окупованій території міста Куп’янськ”, - повідомили у поліції.

Підозрюваний, зокрема, виконував організаційно–розпорядчі та адміністративно–господарські функції.

Слідчі повідомили громадянину про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, працівники ДБР повідомили про підозру в держзраді ексголовній державній інспекторці юридичного сектору Луганської митниці та колишній працівниці правоохоронного органу з Харківської області, які після збройного нападу РФ та захоплення територій почали працювати на окупантів.