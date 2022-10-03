Російські окупанти цієї доби обстріляли Дніпропетровщину ракетами, "Точкою-У" та з артилерії.

Про це розповів голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Вдень під обстріли росіян потрапив Нікополь.

"Сталася пожежа, яку вже загасили рятувальники. Згорів один паром. На щастя, люди не постраждали", - повідомив Лукашук.

Внаслідок нічного удару по Мар'янському з "Точки-У" було пошкоджено зерносховища, причал та спецтехніку сільгосппідприємства, чотири приватних житлових будинки, господарську споруду, а також 300 сонячних панелей.

"Одна 14-річна дівчина постраждала: вона отримала легкі ушкодження, їй надали медичну допомогу, нині перебуває вдома", - додав голова облради.

Тим часом у Криворізькому районі українські сили ППО збили ворожу ракету. Про жертв невідомо.

Фото: Telegram/Микола Лукашук

Фото: Telegram/Валентин Резніченко

За інформацією Лукашука, аварійні бригади ДТЕКу повернули світло в домівки, які були знеструмлені внаслідок ворожих обстрілів.

Нагадаємо, у ніч на 3 жовтня Нікопольський район Дніпропетровщини росіяни обстріляли з "Градів" та важкої артилерії. Ударили по трьох громадах – Нікопольській, Марганецькій та Мирівській. Обійшлося без загиблих та поранених.