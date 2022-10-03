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Українські захисники збили іранський безпілотник Mohajer-6

Це багатоцільовий БпЛА: для розвідки, спостереження і вогневого ураження.

Українські захисники збили іранський безпілотник Mohajer-6
Фото: Telegram/СтратКом ЗСУ

Збройні Сили України збили безпілотний літальний апарат іранського виробництва Mohajer-6.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

За даними управління, це багатоцільовий БпЛА. Mohajer-6 призначений для проведення розвідки, спостереження та вогневого ураження. 

Крім того, безпілотник може нести до чотирьох високоточних боєприпасів.

Фото: Telegram/СтратКом ЗСУ

Нагадаємо, вперше Mohajer-6 збили 23 вересня зенітники повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗСУ.

Згодом міністр оборони Олексій Резніков заявив, що у ЗСУ вже вирішують проблему іранських безпілотників Shahed-136.

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