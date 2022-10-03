Збройні Сили України збили безпілотний літальний апарат іранського виробництва Mohajer-6.
Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.
За даними управління, це багатоцільовий БпЛА. Mohajer-6 призначений для проведення розвідки, спостереження та вогневого ураження.
Крім того, безпілотник може нести до чотирьох високоточних боєприпасів.
Нагадаємо, вперше Mohajer-6 збили 23 вересня зенітники повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗСУ.
Згодом міністр оборони Олексій Резніков заявив, що у ЗСУ вже вирішують проблему іранських безпілотників Shahed-136.