Це багатоцільовий БпЛА: для розвідки, спостереження і вогневого ураження.

Збройні Сили України збили безпілотний літальний апарат іранського виробництва Mohajer-6.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

За даними управління, це багатоцільовий БпЛА. Mohajer-6 призначений для проведення розвідки, спостереження та вогневого ураження.

Крім того, безпілотник може нести до чотирьох високоточних боєприпасів.

Фото: Telegram/СтратКом ЗСУ

Нагадаємо, вперше Mohajer-6 збили 23 вересня зенітники повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗСУ.

Згодом міністр оборони Олексій Резніков заявив, що у ЗСУ вже вирішують проблему іранських безпілотників Shahed-136.