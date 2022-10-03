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Пропагандисту окупаційного телеканалу "Луганськ 24" повідомлено про підозру у колабораціонізмі, – Офіс генпрокурора

Підозрюваний є обличчям телеканалу "Луганськ 24" так званої Державної телевізійної радіомовної компанії "ЛНР".

Пропагандисту окупаційного телеканалу "Луганськ 24" повідомлено про підозру у колабораціонізмі, – Офіс генпрокурора
Фото: Офіс генпрокурора

Повідомлено про підозру у колабораціонізмі пропагандисту з Луганська, який від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у своїй "професійній" діяльності активно підтримує державу-агресора, окупаційну адміністрацію та їхні збройні формування.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Проросійський пропагандист є обличчям телеканалу «Луганськ 24» так званої Державної телевізійної радіомовної компанії «ЛНР» та здійснює безпосередній вплив на його інформаційну політику", – йдеться у повідомленні.

За інформацією слідства, підозрюваний працює ведучим програм антиукраїнського характеру, а також бере участь в радіоефірах пропагандистської програми. У своїх матеріалах поширює дезінформацію та виправдовує злочини російської армії проти мирного населення.

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Також повідомлялось, що  76 дітей-сиріт з Луганщини вивезені до соціально-реабілітаційних центрів для неповнолітніх у РФ.

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