Українські військові звільнили село Торське на Донеччині

Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Торське у Донецькій області.

Про це в ефірі телемарафону UArazom повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, учора ЗСУ підтвердили взяття села Торське.

"Противник відступив, залишки тих, кого не знищили при спробі відступу в Кремінну, намагаються там будувати укріплення. Відповідно, наші ракетні війська, артилерія, авіація намагаються зробити все, щоб у них не вийшло побудувати укріплення", – розповів він.

Череватий додав, що ворог зберігає активність на Авдіївському і Бахмутському напрямках. Зокрема, у Зайцевому та Спірному на Бахмутському напрямку велися активні бойові дії, сам Бахмут обстрілювався. На Авдіївському – села Невельське та Первомайське, яке за Пісками, загарбники обстрілювали і здійснювали спроби атакувати. Проте ЗСУ тримають цей рубіж і не дають противнику пройти далі.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський заявив про те, що українські військові повністю зачистили від окупантів Лиман на Донеччині.