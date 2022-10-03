На Херсонщині окупанти почали перепис чоловіків від 18 до 35 років, – Хлань

Російські окупанти почали перепис чоловіків від 18 до 35 років у Херсоні та інших населених пунктах. Чоловіків на тимчасово окупованих територіях планують примусово залучати до так званих добровольчих батальйонів РФ.

Про це на брифінгу повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає кореспондент LB.ua.

"Псевдореферендуми абсолютно ніяк не вплинули на Херсонщину та херсонців... Та це не більше, ніж психологічна картинка, яку хотіли зробити окупанти. Паніка, яка набирала обертів серед окупантів та колаборантів останнім часом, давала їм зрозуміти, що вони не зможуть втриматися тут, як і на інших територіях. Тому окупанти поспіхом почали розгортати це псевдодійство під назвою референдум", – сказав він.

Хлань нагадав, що окупанти заблокували виїзд для населення з тимчасово окупованої території через Василівку.

"Спочатку вони обстріляли людей на пункті виїзду. Потім запровадили перепустки, які мали б діяти з 1 жовтня. Але 1 жовтня випало на вихідні та роз’яснень до цих перепусток вони так і не надали. Сьогодні лише з’явилося роз’яснення про отримання дозволів на виїзд. Але перепоною є те, що до цього дозволу треба надати усі сторінки паспорта та свідоцтв про народження. Для чоловіків обов’язковий військовий квиток. Все це треба подавати в електронному вигляді. Не зрозуміло, коли має бути відповідь. Найскладніше те, що у деяких населених пунктах взагалі відсутній інтернет… Тому окупанти фактично заблокували виїзд", – зазначив він.

Хлань також додав, що громадяни будь-якими шляхами намагаються виїхати з тимчасово окупованої території через повідомлення про мобілізацію до так званих добровольчих батальйонів РФ.

"Це найбільш турбує та непокоїть людей. Також окупанти почали робити обходи по будинках та квартирах у місті Херсоні та інших населених пунктах з метою виявлення чоловіків віком від 18 до 35 років. Поки повістки не роздають. Поки жодних планів вони не озвучують. Але головна мета їх наразі – це перепис чоловіків. Можливо, щоб потім використовувати їх у цих мобілізаційних загонах", – не виключає він.

Депутат прогнозує, що у разі примусової мобілізації херсонці використають зброю проти ворогів.

"Тому вони можуть використовувати наших людей як живий щит чи трудовий ресурс для побудови фортифікаційних споруд. Це турбує наших людей. Тому вони намагаються зараз масово виїхати… Зараз не пізно та найкраще виїхати, щоб уберегти себе та своїх дітей", – зазначив він.

Нагадаємо, російська армія продовжує примусову мобілізацію на тимчасово окупованих частинах України. На Півдні окупаційні війська здійснюють подворовий обхід і складають списки чоловіків призовного віку. Крім того, окупанти ускладнили виїзд, тому мирні люди змушені чекати результатів "перевірки" від кільканадцяти годин до 10 діб.