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З’явилася петиція із закликом перевірити наявність громадянства РФ у судді Львова

Сам Львов наявність російського громадянства заперечує.

З’явилася петиція із закликом перевірити наявність громадянства РФ у судді Львова
Фото: Макс Требухов

15 вересня журналісти проєкту "Схеми" ("Радіо Свобода") оприлюднили інформацію, яка свідчить про наявність у голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдана Львова громадянства Російської Федерації та незадекларованої квартири у Москві.

У Верховному Суді пропонують достроково звільнити Львова з посади, також йому обмежили доступ до держтаємниці.

Сьогодоні на сайті офісу президента України з’явилася петиція, яку зареєструвала депутатка Київради Аліна Михайлова. Вона закликала Володимира Зеленського ініціювати проведення перевірки відповідними державними органами та у разі підтвердження оприлюднених журналістами фактів скористатися своїми повноваженнями і припинити громадянство Львова.

"Сьогодні, вдумайтесь, минає 18-й день відтоді, як «Схеми» оприлюднили докази наявності російського паспорта у судді Богдана Львова. Це не просто ще один рядовий суддя-зрадник, який весь час плював на закон. Це заступник голови Верховного Суду, якому на час воєнного стану передали дуже багато повноважень. Тобто зрадник із паспортом держави-окупанта протягом усієї російсько-української війни перебуває у керівництві всієї судової влади України", – написала Михайлова у фейсбуці.

Сам Львов наявність громадянства РФ заперечує і заявляє, що довідка про отримання паспорта громадянина РФ є фальшивкою. Сьогодні він повідомив у фейсбуці, що пройшов поліграф і опублікував результати.

Львов також заявив, що повертається до виконання своїх обовʼязків.

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