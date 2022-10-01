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Японія ініціюватиме нові санкції країн G7 проти Росії, - прем'єр

МЗС країни вивчає, коли воно зможе знову відкрити своє посольство у Києві.

Японія ініціюватиме нові санкції країн G7 проти Росії, - прем'єр

Японія запропонує країнам "Великої сімки" (G7) запровадити жорсткіші санкції проти Росії та очолить обговорення відновлення України.

Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішида, передає РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

За словами прем'єра, Японія також співпрацюватиме з іншими країнами "Великої сімки" та ширшою міжнародною спільнотою у подальшій підтримці України.

Кишида зазначив, що МЗС Японії вивчає, коли воно зможе знову відкрити своє посольство у Києві, що, за його словами, "важливо для тісних контактів між Японією та Україною".

Раніше G7 пригрозила Росії економічними втратами за анексію територій України.

Нагадаємо, 26 вересня Японія запровадила додаткові санкції проти Росії і висловила занепокоєння через можливість застосування ядерної зброї

Раніше, 22 вересня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся зі своїм японським колегою Кісідою Фуміо у Нью-Йорку. Прем'єр Японії повідомив, що посольство його держави повертається до Києва і повною мірою відновить роботу.

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