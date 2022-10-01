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Зеленський подякував Байдену за виділення Україні допомоги на $12,3 млрд

Відповідна сума передбачена в законі, що учора схвалив Конгрес. 

Зеленський подякував Байдену за виділення Україні допомоги на $12,3 млрд
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський подякував американському колезі Джо Байдену за підписання закону з передбаченим виділенням Україні допомоги у $12.35 млрд.

Днем раніше відповідний закон був схвалений обома палатами Конгресу.

"Ми цінуємо цей потужний акт солідарності американського народу з Україною. І двопалатну та двопартійну підтримку нашої держави", – зазначив Зеленський.

Він пояснив, що закон надає фінансування оборонних програм та забезпечує пряму потужну підтримку бюджету України. 

"Ця допомога ще важливіша сьогодні, ніж будь коли. Ми повинні продовжувати спільно протистояти агресії Росії!" – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що у цьому законі передбачена допомога Україні у $7,8 млрд на оборону і $4,5 млрд – прямих надходжень до бюджету. 

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