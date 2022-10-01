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"Історичний день": Польща почала отримувати газ з Норвегії

Baltic Pipe замінить Ямальський газопровід з Росії.

"Історичний день": Польща почала отримувати газ з Норвегії
Президент Польщі Анджей Дуда, прем’єр-міністр Матеуш Моравецький та глава уряду Данії Метте Фредеріксен на відкритті Балтійськог
Фото: Twitter/Mateusz Morawiecki

1 жовтня газ із норвезького шельфу почав транспортуватися до Польщі нещодавно відкритим газопроводом Baltic Pipe.

Про це повідомляє у Twitter польський оператор газопроводів Gaz-System.

“Це історичний день. Розпочинається транспортування газу по Baltic Pipe”,- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що відкриття газопроводу за участю перших осіб Польщі та Данії відбулося 27 вересня.

Baltic Pipe є спільним проєктом польського та данського операторів газопроводів – компаній Gaz-System та Energinet. Будівництво газогону завершилося в 2022 році, за винятком двох наземних ділянок у Данії, які планується добудувати в листопаді. До цього часу газопровід використовуватиметься в обмеженому режимі.

Цим трубопроводом планується постачати до Польщі 10 млрд куб. м газу. Baltic Pipe замінить Ямальський газопровід, яким до Польщі упродовж кількох десятиліть постачалося з Росії щороку близько 10 млрд куб. м газу. У квітні 2022-го Газпром в односторонньому порядку припинив поставки газу до Польщі. Перед цим польська компанія PGNiG відмовилася платити за російський газ у рублях.

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