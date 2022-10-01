У Флориді через ураган Ян загинули понад 20 людей

Після цього штату негода перейшла до ПівденноїКароліни.

У Флориді через ураган Ян загинули мінімум 23 людини. В пʼятницю спричинена ним негода вдруге за тиждень ударила по узбережжю Південної Кароліни як шторм категорії 1.

У цьому штаті почалися зливи та штормові хвилі, але такого руйнування, як у Флориді, не прогнозується, пише Washington Post.

Близько 34 000 мешканців Флориди звернулись по екстрену федеральну допомогу. Острів Сінабел було відрізано від материка через пошкодження дамби.

Очікується, що шторм піде на північ до Вірджинії та інших штатів східного узбережжя.

Нагадаємо, ураган Як до того, як дістатися США, повністю знеструмив Кубу, швидкість його вітру досягала 195 км/год, відомо про загибель однієї людини.