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Куба повністю знеструмлена після урагану Ян, загинула людина

Електроенергетична система острова переживає колапс.

Куба повністю знеструмлена після урагану Ян, загинула людина
Фото: ЕРА/UPG

Куба повністю знеструмлена після того, як ураган третьої категорії Ян, швидкість вітру якого досягає 195 км/год, налетів на західну частину острова. Наступною жертвою стихії стане американський штат Флорида.

Про це пише BBC.

За словами чиновників, електроенергетична система Куби переживає колапс, адже роботу однієї з основних електростанцій не вдалося відновити.

“Antonio Guiteras, розташована в Матансасі, за 100 км на схід від столиці Гавани, є найважливішою енергетичною станцією Куби. Її відключення означає, що на острові немає виробництва електроенергії”, – зазначає видання.

Унаслідок урагану одна людина загинула, пошкоджено будинки у всій країні.

Минулого місяця паливний склад у Матансасі постраждав від сильної пожежі, яка вдвічі скоротила кількість місткостей для зберігання палива та спричинила повне відключення світла на всьому острові.

Фото: ЕРА/UPG

Синоптики попереджали, що в деяких регіонах Куби під час урагану може випасти до 30 см опадів.

Додамо, у Флориді через ураган оголосили надзвичайний стан, залучено 5000 військовослужбовців Національної гвардії. Про надзвичайний стан оголосив і Білий дім, що допоможе федеральним чиновникам і урядовцям штату координувати надання допомоги внаслідок стихійного лиха.

Фото: ЕРА/UPG

Карибський басейн все ще відчуває наслідки урагану “Фіона”, який пронісся по регіону минулого тижня. Рухаючись на північ до узбережжя Атлантичної Канади та східного Квебеку, Фіона протягом вихідних забрала життя двох осіб, змила будинки в море та обірвала лінії електропередач.

Нагадаємо, внаслідок урагану Фіона в Пуерто-Ріко загинули вісім людей, швидкість вітру подекуди сягала 215 кілометрів на годину. 

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