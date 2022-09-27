За тиждень на 30% виросла кількість громадян РФ, які виїхали до ЄС

За тиждень з 19 до 25 вересня до ЄС в'їхали 66 тис. громадян Росії. Це на 30% більше, ніж за попередній тиждень.

Про це повідомила пресслужба Європейського агентства з охорони зовнішніх кордонів країн-членів Європейського Союзу.

“Більшість громадян Росії в'їжджають в ЄС через пункти пропуску на кордоні Фінляндії та Естонії. У Фінляндії значно збільшилася кількість перетинів кордону після оголошеної мобілізації в Російській Федерації”, - повідомили в Агентстві.

З початку російського вторгнення в Україну вже понад 1,303 млн громадян Росії в’їхали до Євросоюзу через сухопутні кордони. Водночас понад 1,273 млн громадян Росії повернулися до Росії через її сухопутні кордони з ЄС.

Країни-члени ЄС помітили збільшення кількості перетинів кордонів після оголошення Росією про часткову мобілізацію. Найбільше їх прибуло до Фінляндії та Естонії, зокрема за останні чотири дні до Фінляндії прибуло 30 тис. громадян Росії.

Зазначається, що більшість із них мають посвідки на проживання чи візи до країн-членів ЄС або країн Шенгенської угоди, інші мають подвійне громадянство.

“У короткостроковій перспективі ми, ймовірно, побачимо зростання кількості російських громадян, які прибувають на пункти перетину кордону з ЄС через невизначеність, пов’язану з поточною мобілізацією в Російській Федерації. У довгостроковій перспективі ми можемо спостерігати збільшення незаконного перетину кордону на зовнішніх кордонах ЄС з Росією та Україною, а також збільшення незаконного перебування в ЄС громадян Росії, які вже перебувають у країнах-членах”, - підсумували в Агентстві.

Нагадаємо, Управління з імміграції Норвегії оголосило про призупинення дії угоди про спрощений візовий режим з Росією. Раніше міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто повідомив, що уряд країни розробить рішення для обмеження в’їзду туристів із Росії.