Канада не підтримує заборону на видачу росіянам віз

У МЗС Канади сподіваються, що росіяни тікатимуть з батьківщини.

Заборона на видачу росіянам віз може завадити російським дисидентам шукати прихисток за кордоном.

Про це повідомляє “Укрінформ” із посиланням на міністерку закордонних справ Канади Мелані Жолі.

“Є російські солдати, готові виступити проти влади, які дезертирують та тікають із поля бою в Україні. Є багато росіян, які хочуть покинути Росію”, - сказала Жолі.

Вона додала, що російський режим доведений до розпачу, тому людям, які з ним не погоджуються, загрожує підвищена небезпека. Відповідно, заборона на видачу віз стосовно них буде несправедливою.

“Те, що ми вже робимо, працює, але слід робити більше”, - додала Жолі стосовно покарання Росії за її вторгнення до України.

Нагадаємо, Палата громад парламенту Канади одноголосно прийняла заяву про засудження фейкових “референдумів”, які Росія проводить на тимчасово окупованих українських територіях.