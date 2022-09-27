На кордоні з Грузією ухилянтам від російської мобілізації почали видавати повістки, – російські ЗМІ

У випадку підтвердження, що громадянин підлягає призову, йому вручають повістку.

Оперативна група з призову РФ почала видавати повістки військовозобов’язаним росіянам на кордоні з Грузією.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"На кордоні з Грузією працює оперативна група із призову, серед них представники військкомату та органи представницької влади. Вони на виїзді перевіряють, чи військовозобов’язана людина, чи підлягає призову", – йдеться у повідомленні.

Зокрема стверджується, що у випадку підтвердження, що громадянин підлягає призову, йому вручають повістку.

Також повідомляється, що зараз на кордоні в черзі стоїть близько 5500 автомобілів.

Раніше повідомлялося, що Росія розгорне мобілізаційний пункт військкомату на КПП "Верхній Ларс" на кордоні з Грузією. Там працює піший перехід.