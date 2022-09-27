​У Маріуполі лишилося 20% населення. Людей змушують під дулами голосувати на псевдореферендумі, – мер

Окупанти не дають змоги виїхати жителям тимчасово захопленого Маріуполя з метою подальшої примусової мобілізації.

Про це на брифінгу повідомив міський голова Вадим Бойченко, передає кореспондент LB.

“У Маріуполі проживали 541 тис. людей. Сьогодні там тримають в окупації та через фільтраційні центри не дають змоги виїхати понад 100 тис. населення... Більшість населення міста, понад 200 тис. людей, вже перебуває на підконтрольній території нашої держави. Тому те, що відбувається, це неможливо назвати референдумом. Це псевдореферендум, бо сьогодні невеличка кількість людей має ставити щось на кшталт галочки. Оскільки до кожної оселі приходить чоловік з автоматом та просить проголосувати”, – заявив Бойченко.

За його словами, більшість зі 100 тис. населення, що залишилися у місті, це переважно літні люди, які не мали можливості виїхати. Він наголосив, що ці люди вимушені голосувати, бо їх примушують це робити, погрожуючи зброєю. Це лише 20% від тих, хто до повномасштабного вторгнення перебували у місті. Тому у жодному разі таке голосування не є елементом прямої демократії.

“Ми також бачимо, що людей, які ставлять такі галочки, теж дуже мало. І вони скаржаться на це. Люди не виходять та не голосують, бо розуміють, хто зруйнував 50% міста, на 90% його пошкодив та вбив більше людей за два місяці окупації та російської агресії, ніж фашисти”, – наголосив він.

Бойченко повідомив, що за останню добу вдалося виїхати з Маріуполя лише 8 людям. Раніше мали змогу виїхати до 200 людей на добу.

“Вони (окупанти – ред.) зачиняють Маріуполь. Для чого вони це роблять? Щоб цю соціологію, яку вони проводять, трансформувати у якусь законодавчу ініціативу на базі РФ. І щоб потім люди, які залишаються в Маріуполі, потрапили в небезпеку. Це будуть чоловіки, яких потім вони будуть примусово мобілізовувати… Вони будуть використовувати людей, як м'ясо... Це понад 10 тис. чоловіків, що знаходяться в небезпеці та можуть потрапити до ворожого війська, так званих ДНР”, – прогнозує він.

Міський голова Маріуполя закликав “знаходити будь-які шляхи для виїзду з міста на підконтрольну територію України”. Вже працюють 13 гуманітарних центрів підтримки жителів міста. Та запрацюють найближчим часом ще 3 таких центри, які будуть надавати необхідну допомогу з житлом, юридичною підтримкою та медициною.

Нагадаємо, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко говорив про те, що псевдореферендум про приєднання до Росії, що проводиться цими днями в окупованому Маріуполі, має наднизьку явку учасників.