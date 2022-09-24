Псевдореферендум про приєднання до Росії, що проводиться цими днями в окупованому Маріуполі, має наднизьку явку учасників.

Про це в Телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Маріуполь. На зараз. “Референдум”. Учора ввечері окупаційна адміністрація отримала “на горіхи” за наднизьку “явку”. Тому ранок почався з примусового голосування. Робочих на місцях роботи чекали “мобільні бригади” з умовою - голосуєш або втрачаєш роботу та зарплату", - йдеться у дописі.

За словами радника, було встановлено декілька наметів у місцях концентрації людей, але й тут охочих виявилось обмаль.

"На черговому пропагандистському ролику дуже прекрасно можна побачити “шалену чергу” в 10 людей та пусті прозорі урни. Значна кількість людей дослухалась та зайнята активним ухиленням від голосування, у т.ч. просто виїхала з міста на узбережжя", - поінформував Андрющенко.

Фото: Петро Андрющенко

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України уже збирають дані про окупантів, які проводять псевдореферендум на окупованих територіях, та про колаборантів, що допомагають ворогу.

Росіяни також завезли голосувати на псевдореферендум у Херсоні людей з Ростовської області РФ і тимчасово окупованого Криму.

Російські загарбники проводять псевдореферендум на Луганщині під дулами автоматів, а незгодних вносять в окремий список.