В Україні створили фонд, який виплачуватиме нагороду за інформацію про окупантів

В Україні створили фонд JIF, який виплачуватиме нагороду за інформацію про російських терористів.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Як розповів колишній український в'язень терористів "ДНР" Станіслав Асєєв, команда фонду працюватиме разом із Головним управлінням розвідки Міноборони.

На сайті фонду можна знайти інструменти для пожертвувань – інформатори отримуватимуть нагороду в максимально конфіденційному порядку.

"JIF створюється на десятиліття: ми розуміємо, що шукати цих чудовиськ будемо стільки, скільки вони існуватимуть. Але коли росія дійде до рівня 1990 року, а росіяни стоятимуть у довжелезних чергах за самогоном, проклинаючи вже мертвого путіна – гроші за цих потвор на сайті будуть для них цілим статком. І починати треба вже зараз", - зазначив Асєєв.

Нагадаємо, СБУ закликає мешканців деокупованих територій зберігати докази воєнних злочинів РФ і передавати їх правоохоронцям.