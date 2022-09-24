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Псевдореферендум: в Енергодарі озброєні окупанти ходять по квартирах

Озброєний російський військовий дулом автомата тицяв у папірець "референдуму".

Псевдореферендум: в Енергодарі озброєні окупанти ходять по квартирах
Фото: Скрін з відео

В Енергодарі Запорізької області російські окупанти зі зброєю ходять по квартирах, щоб змусити людей взяти участь у псевдореферендумі.

Про це заявив у Телеграм мер Енергодара Дмитро Орлов.

"На відео ми бачимо, як троє колаборантів в супроводі двох озброєних військових розносять "руський мір" прямо по квартирах. Очевидно, що український Енергодар таким "гостям" не радіє. Порожні вулиці. Замкнуті квартири", - йдеться у повідомленні.

За його словами, вже надходить інформація і від тих, кому таки не пощастило зустрітися з "комісією" особисто. Люди розповідають, як озброєний російський військовий дулом автомата тицяв у папірець і красномовно показував, де саме потрібно поставити "галочку".

Нагадаємо, що учора Росія почала псевдореферендуми на тимчасово захоплених територіях Запорізької, Херсонської, Луганської і Донецької областей щодо їх незаконного приєднання до свого складу.

Росіяни також завезли голосувати на псевдореферендум у Херсоні людей з Ростовської області РФ і тимчасово окупованого Криму.

Російські загарбники проводять псевдореферендум на Луганщині під дулами автоматів, а незгодних вносять в окремий список.

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