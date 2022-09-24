Кожен захисник Маріуполя повернеться додому, - "Пташка" про своє звільнення

Парамедикиня Катерина Поліщук із позивним «Пташка», яку разом із понад 200 іншими українськими захисниками Маріуполя звільнили з полону, опублікувала перший після звільнення допис у соціальній мережі.

Допис Поліщук зробила в Instagram.

«Це був початок. А тепер я вдома. І все на світі треба пережити, і кожен фініш – це, по суті, старт. Кожен захисник Маріуполя повернеться додому. Кожен клаптик української землі буде відвойовано. Ми повернулись, щоб боротись далі!», — написала вона.

У сторіз Катерина подякувала всім за привітання, теплі слова і за волю.

«Зализуємо рани і в стрій. Якщо я перестану посміхатися, я вмерла. Я в Україні, ми зробили це разом. Але це все лише початок», — зазначила вона.

Нагадаємо, що унаслідок великого обміну полоненими, котрий пройшов у декілька етапів і у різних локаціях, з російського полону повернулись 215 людей. Це офіцери, командири, Герої України, захисники “Азовсталі” і вагітні жінки-військові.