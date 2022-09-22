Ми обміняли 200 наших героїв на Медведчука, – Єрмак (список)

В результаті обміну в Україну повернулись військові, прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРошники, митники та цивільні.

В результаті великого обміну полоненими, котрий пройшов у декілька етапів і у різних локаціях, з російського полону повернулись 215 людей.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

“Ми обміняли 200 наших героїв на Медведчука, який вже дав усі можливі покази слідству. А 5 героїв-командирів “Азовсталі” – на 55 російських полонених, які не мають для нас жодного інтересу”, - повідомив Єрмак.

Голова ОП додав, що серед звільнених - 10 іноземців, які воювали за Україну, і яким погрожували смертю. Вони вже знаходяться в місті Ер-Ріяд.

Єрмак повідомив, що в результаті обміну в Україну повернулись офіцери, командири, Герої України, захисники “Азовсталі” і вагітні жінки-військові.

Як раніше повідомлялось, у столицю Саудівської Аравії Ер-Ріяд прибув із Росії літак з 10 військовополоненими, громадянами п'яти держав. Переговори зі звільнення полонених проводив наслідний принц СА Мухаммед ібн Салман. Він підтримував прямий зв'язок з Україною та Росією щодо питання повернення затриманих. За інформацією ЗМІ, серед звільнених полонених - п'ятеро громадян Великобританії, двоє - США та по одному з Марокко, Швеції та Хорватії.