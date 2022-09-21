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В ОП заявили, що найкраща відповідь Заходу на російську ескалацію – це Himars, Atacms, Abrams, Leopards

Росія не збирається зупинятися на Україні, зазначив радник глави ОПУ Михайло Подоляк.

В ОП заявили, що найкраща відповідь Заходу на російську ескалацію – це Himars, Atacms, Abrams, Leopards
Фото: Угруповання Об'єднаних сил

Найкращою відповіддю країн Заходу на ескалацію з боку Росії може стати постачання зброї та озброєння для України, яка протистоїть російській агресії.

Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк у своєму Twitter.

Подоляк зазначив, що російські пропагандисти "не соромляться своїх фантазій".

"Якщо РФ стає на військові рейки, то не збирається зупинятись на Україні. Чи судиться цим фантазіям збутись, вирішує лише українська армія, захищаючи Європу", - підкреслив радник глави ОПУ.

Подоляк наголосив, що "найкраща відповідь Заходу на російську ескалацію – Himars, Atacms, Abrams, Leopards".

Нагадаємо, Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель нині заявив, що ядерний шантаж Путіна, проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих українських землях та часткова мобілізація в РФ є серйозною ескалацією.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що для стримування російських нападів Україна потребує щонайменше 50 установок HIMARS і M270, а для контрнаступу – 100.

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