Залужний про мобілізацію в Росії: "Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю"

"Жодні заяви військово-політичного керівництва країни-агресора не вплинуть на нашу готовність боротися за свою свободу".

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відреагував на часткову мобілізацію в Росії.

Свою думку він висловив у дописі на Facebook-сторінці.

За словами Залужного, ЗСУ стримують російську збройну агресію вже вісім років і сім місяців. Тож українських захисників не злякав повномасштабний наступ РФ. Навпаки - українці об'єднали і гідно зустріли окупантів.

"Сотні тисяч чоловіків та жінок захищають рідну землю, власні домівки, своїх дітей і майбутнє України. Тому жодні заяви військово-політичного керівництва країни-агресора не вплинуть на нашу готовність боротися за свою свободу. Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю - чи добровільно, чи за мобілізацією", - підкреслив Залужний.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії. Він уже підписав указ. Планується призвати 300 тисяч осіб.

У Міноборони України відреагували на цю ідею пропозицією росіянам гуглити інструкції з приготування коктейлю Молотова замість шукати шляхи уникнення мобілізації.