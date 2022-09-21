У соцмережах повідомляють, що деякі росіяни почали спроби виходити на мітинги.

У деяких містах Російської Федерації відбуваються мітинги проти оголошеної президентом Володимиром Путіним мобілізації.

Про це повідомляє "Цензор.НЕТ" з посиланням на російські ЗМІ та пабліки всоцмережах.

Зазначається, що учасників таких мітингів затримує поліція.

Так, в Єкатеринбурзі почалися жорсткі затримання протестувальників. На опублікованому відео, зокрема, видно, як силовики забирають учасників акції протесту по одному та ведуть до автозаків.

Нагадаємо, сьогодні президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію і пообіцяв підтримати фейкові референдуми на окупованих територіях України. Путін планує кинути на війну в Україні 300 000 резервістів. При цьому російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що за майже сім місяців війни в Україні РФ втратила менше 6000 осіб.

За офіційними даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення вже втратили в Україні близько 55 110 військових.

У МЗС України наголосили, що часткова мобілізація у РФ є достатньо сильним "пострілом собі у ногу". Вона матиме у довгостроковій перспективі серйозні наслідки.

У перший день путінської мобілізації в РФ інтернет-запит "мобілізація" перевищив запит "порно".