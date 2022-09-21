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Туреччина продала 20 "Байрактарів" ОАЕ на тлі зростання напруження в регіоні, – Reuters

ОАЕ і Саудівська Аравія сподіваються зблизитися з Туреччиною, щоб протистояти загрозі з боку Ірану та його проксі-сил. 

Туреччина продала 20 "Байрактарів" ОАЕ на тлі зростання напруження в регіоні, – Reuters
Розвідувально-ударний БПЛА Bayraktar TB2 у польоті
Фото: facebook/Повернись живим

Турецька компанія Baykar цього місяця поставила 20 ударних безпілотників Bayraktar до ОАЕ і може поставити ще більше. Про це пише Reuters із посиланням на два джерела.

Продаж БПЛА пройшов на тлі дипломатичних суперечок в регіоні. Міжнародний попит на Bayraktar зріс після того, як ці безпілотники добре себе зарекомендували під час війни в Сирії, Лівії та Україні. У Лівії ці апарати використовувались проти підтримуваних ОАЕ сил. 

Та громадянська війна була одним із епізодів, коли дві країни боролися за вплив на Близькому Сході, аж до перемирʼя, що було досягнуто в минулому році. Тепер ОАЕ і Саудівська Аравія сподіваються зблизитися з Туреччиною, щоб протистояти загрозі з боку Ірану та його проксі-сил. 

"Під час переговорів з ОАЕ було вирішено швидко доставити 20 бойових безпілотників", – зазначив співрозмовник агентства, вказавши, що перемовини відбудуться на початку вересня.

Саудівська Аравія також зацікавлена в купівлі Bayraktar і побудові заводу для їх виробництва на своїй території.

У травні конструктор Bayraktar повідомив, що після застосування БПЛА на війні в Україні апаратами зацікавився "весь світ". 

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