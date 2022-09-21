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​Німецька поліція проводить обшук на віллі російського олігарха Усманова в Баварії

Його підозрюють у відмиванні коштів та ухиленні від сплати податків.

​Німецька поліція проводить обшук на віллі російського олігарха Усманова в Баварії
Алішер Усманов
Фото: izvestia.ru/Александр Арутюнов

Німецька поліція проводить обшук у маєтку одного з найбагатших російських олігархів Алішера Усманова в Баварії.

Про це повідомляє  Spiegel.

Фото: Der Spiegel

Зазначається, що Усманова підозрюють у відмиванні коштів та ухиленні від сплати податків. Як стверджує видання, за період з 2014 до 2022 року Усманов  міг ухилитися від сплати податків з доходів і подарунків на 555 млн євро.

Німецькі органи активніше зацікавилися Усмановим після витоку так званих Панамських документів, які свідчать, що олігарх, імовірно, приховав значні статки й прибутки завдяки офшорам і заплутаній структурі власності компаній.

Наприклад, Усманов вважається співвласником компанії, що зареєстрована на Віргінських островах. У 2014 році частину його власності там придбав інший підприємець, і російський олігарх мав би сплатити до німецького бюджету податок, але невідомо, чи зробив це. Також Усманов міг приховувати від німецьких податкових органів значні дивіденди від своїх акцій у Росії.

Активніше правоохоронці стали цікавитися Усмановим після того, як він потрапив у санкційний список ЄС у зв’язку з війною РФ проти України. Олігарх є особою із близького оточення Путіна.

Нагадаємо, на початку березня німецька влада арештувала яхту Усманова. 156-метрова яхта "Ділбар"  з жовтня 2021 року перебувала на ремонті на гамбурзькому суднобудівному заводі Blohm+Voss. Її оцінюють у 600 млн доларів. 

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