Його підозрюють у відмиванні коштів та ухиленні від сплати податків.

Німецька поліція проводить обшук у маєтку одного з найбагатших російських олігархів Алішера Усманова в Баварії.

Про це повідомляє Spiegel.

Фото: Der Spiegel

Зазначається, що Усманова підозрюють у відмиванні коштів та ухиленні від сплати податків. Як стверджує видання, за період з 2014 до 2022 року Усманов міг ухилитися від сплати податків з доходів і подарунків на 555 млн євро.

Німецькі органи активніше зацікавилися Усмановим після витоку так званих Панамських документів, які свідчать, що олігарх, імовірно, приховав значні статки й прибутки завдяки офшорам і заплутаній структурі власності компаній.

Наприклад, Усманов вважається співвласником компанії, що зареєстрована на Віргінських островах. У 2014 році частину його власності там придбав інший підприємець, і російський олігарх мав би сплатити до німецького бюджету податок, але невідомо, чи зробив це. Також Усманов міг приховувати від німецьких податкових органів значні дивіденди від своїх акцій у Росії.

Активніше правоохоронці стали цікавитися Усмановим після того, як він потрапив у санкційний список ЄС у зв’язку з війною РФ проти України. Олігарх є особою із близького оточення Путіна.

Нагадаємо, на початку березня німецька влада арештувала яхту Усманова. 156-метрова яхта "Ділбар" з жовтня 2021 року перебувала на ремонті на гамбурзькому суднобудівному заводі Blohm+Voss. Її оцінюють у 600 млн доларів.