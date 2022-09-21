Президент наголосив, що використання голоду як зброї повинно мати таку ж відповідь, як застосування ядерного чи хімічного озброєння.

Україна вже допомагає країнам, які не можуть самостійно забезпечити себе агропродукцією, і продовжить надалі бути гарантом продовольчої програми Організації Обʼєднаних Націй.

Зокрема, ми вже допомагаємо Сомалі і Ефіопії і готові експортувати і допомагати іншим державам незалежно від континенту. Натомість Україна очікує солідарності світу в притягненні Росії до відповідальності, наголосив президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні високого рівня з питань продовольчої безпеки на полях Генасамблеї ООН.

Будь-яка держава, яка провокує голод, намагається поставити захист народів від голоду в залежність від усмішки фортуни чи милості якогось диктатора, має отримувати від світу найжорсткішу реакцію. Загальна декларація прав людини містить 30 статей про обовʼязкові для кожної людини речі. Вона визначає право, а не привілей: кожна країна в світі має надійно бути захищеною від голоду.

Зеленський наголосив, що застосування голоду як зброї має викликати таку ж відповідь, як використання біологічного, хімічного чи ядерного озброєння, бо поширення голоду – це така ж аморальна і нелюдська зброя масового ураження, як поширення смертоносних бактерій чи радіації. Україна особливо відчуває це як країна, яка втратила мільйони людей унаслідок голодоморів. Тому ми знаємо, що насправді означають слова "продовольча безпека", що таке право на захист від голоду, що таке право на їжу. Саме через це Україна докладає зараз стільки зусиль, аби відновити аграрний експорт.

"Росія хоче зробити захист від голоду не правом, а привілеєм, їжу – не невідʼємним правом, а тим, що потрібно випрошувати. Ми цього категорично не сприймаємо. Ми проти цього послідовно боремось. І закликаємо бути солідарними з нами у притягненні Росії до відповідальності. Бути солідарними з нами в тому, щоб гарантувати право будь-якої людини й будь-якої країни на захист від голоду – право на їжу", – закликав президент.

За вісім місяців минулого року Україна експортувала майже 38 млн тонн агропродукції. За вісім місяців цього року світовий ринок отримав на 10 млн тонн меньше. Це плюс десятки мільйонів людей, які опинились на межі голоду. І це лише перші наслідки російської блокади наших портів і знищення ракетами інфраструктури.

Нагадаємо, з початком повномасштабної війни Росії проти українців експорт агропродукції з наших портів було фактично заблоковано, що поставило під загрозу голоду мільйони людей, особливо в країнах Африки. Під егідою ООН у липні вдалося укласти так звану зернову угоду. Її підписали Україна і Росія, але не між собою, а з Туреччиною і за посередництва генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

Тепер Москва просуває дезінформаційний наратив, що зерно з українських портів йшло на потреби заможних країн. Це не є правдою: дві третини українського зерна, які наша держава вже відправила через “зерновий коридор” до іноземних споживачів, спрямовані на ринки Азії, Африки та Близького Сходу. Турецький президент запропонував, аби експорт зерна відновили й з Росії.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель учора також наголосив, що Путін збрехав, коли говорив, що українське зерно не потрапило до людей, які його потребують.