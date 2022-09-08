Дві третини зерна, відправленого в межах «зернової ініціативи», спрямовані до країн Африки, Азії та Близького Сходу, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дві третини українського зерна, які наша держава вже відправила через “зерновий коридор” до іноземних споживачів, спрямовані на ринки Азії, Африки та Близького Сходу.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

“Буквально зараз черговий корабель з українським зерном дістався берегів Африки біля Судану. Загалом дві третини відправлених кораблів спрямовані до Азії, Африки та Близького Сходу. Відновлення українського продовольчого експорту через “зерновий коридор” позитивно вплинуло на зниження цін на ринку продовольства. Це важливо для пом’якшення наслідків продовольчої кризи, особливо для найвразливіших країн. В серпні, щойно відбулися перші відвантаження з українських портів, ціни на пшеницю знизилися щонайменше на 5%. Це реальні факти, а вигадки росіян про направлення зерна лише в Європу просто не відповідають дійсності”, - заявив Кулеба.

Міністр зауважив, що з початку роботи “коридору” кораблі з українським зерном відбули до портів Єгипту, Ємену, Ізраїлю, Ірану, Індії, Китаю, Республіки Корея, Лівії, Сомалі, Судану, Джибуті, Туреччини та країн ЄС.

Він нагадав, що єдиною причиною поглиблення світової продовольчої кризи цьогоріч була і залишається розв’язана Росією загарбницька війна, в ході якої держава-агресор заблокувала українські морські порти, цілеспрямовано знищує сільгосподарську інфраструктуру та логістику. Кулеба наголосив, що Україна як один з гарантів світової продовольчої безпеки докладає максимум зусиль для забезпечення експорту, а Росія несе повну відповідальність за подальше функціонування “зернового коридору”.

Міністр звернув увагу на те, що Росія може навмисно озвучувати сумніви в ефективності “зернового коридору”, готуючись торгуватися та шантажувати світ з наближенням завершення 120 днів “зернової” ініціативи. Він закликав партнерів до консолідованого тиску на Росію з метою припинення її голодних ігор зі світом, та повного виконання нею зобов’язань згідно з домовленостями. Дмитро Кулеба також закликав країни-реципієнти української сільськогосподарської продукції вимагати від Росії не перешкоджати функціонуванню “зернового коридору” та продовжити його дію.

Ця заява міністра Кулеби не є випадковою. Вчора Путін повідомив, що хотів би змінити умови зернової угоди, оскільки на його думку більшість суден прямують на захід, а не до найбідніших країн, що потерпають від голоду. Він анонсував свою розмову щодо цього із президентом Туреччини.

Нагадаємо, 22 липня в Стамбулі за пропозиції Організації Об’єднаних Націй Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та харчових продуктів з трьох українських портів.

До кінця року Україна має експортувати зерна на 20 млрд доларів.