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Уряд заборонив експорт коксівного вугілля

Це рішення було прийнято для належної підготовки та проходження опалювального сезону.

Уряд заборонив експорт коксівного вугілля

Кабінет Міністрів України 7 вересня заборонив експорт коксівного вугілля.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

Це рішення було прийнято для належної підготовки та проходження опалювального сезону, зокрема, накопичення достатніх запасів палива для теплової генерації.

“А також для запобігання зловживанню та маніпуляціям із якістю вугілля, яке може бути використане для роботи теплової генерації під час опалювального сезону, а замість цього спрямовувалось на експорт”, – йдеться у повідомленні.

Державні стандарти дозволяєть використовувати коксівне вугілля у складі паливних сумішей для ТЕС, ТЕЦ і котелень.

“Таким чином коксівне вугілля може розглядатися як складова паливного балансу для теплової генерації в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду 2022/23”, – додали у Міненергетики.

Нагадаємо, у червні цього року за ініціативи Міненерго урядовою постановою було закріплено заборону на експорт природного газу українського походження, мазуту та вугілля (окрім коксівного).

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