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У держвласність передано активи кремлівської бізнес-структури, якою управляли "ставленики" ОПЗЖ, - СБУ

Частина одержаних прибутків переправлялась у РФ для фінансування бойових дій проти українських військ.

У держвласність передано активи кремлівської бізнес-структури, якою управляли "ставленики" ОПЗЖ, - СБУ
Фото: пресцентр СБУ

За матеріалами Служби безпеки на користь України передано мільйонні активи підконтрольної РФ енергокомпанії, якою в Україні управляли особи, наближені до керівництва забороненої партії ОПЗЖ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"За даними слідства, підприємство входило до структури кремлівської промислово-фінансової групи "Роснефть" і займалось постачанням електроенергії. Частину одержаних прибутків переправляли в РФ для фінансування бойових дій проти українських військ", - йдеться у повідомленні.

У травні цього року в результаті слідчо-оперативних дій СБУ заблокувала роботу енергокомпанії. На її активи у розмірі понад 23 млн гривень було накладено арешт.

Наразі для подальшого спрямування арештованих коштів на оборону їх передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що афілійована з ОПЗЖ комерційна структура отримувала фінансування від "Роснєфті" на ведення нафтопереробного бізнесу в Україні в інтересах РФ.

Саме через підконтрольну енергокомпанію її російські бенефіціари здійснили блокування роботи Лисичанського НПЗ у 2013 році. Це в свою чергу призвело до різкого скорочення виробництва пального та створення його штучного дефіциту на українському ринку.

У подальшому представники РФ використовували факт зупинки нафтопереробного заводу для розхитування внутрішньо-політичної обстановки в нашій державі.

У межах кримінального провадження за фактом можливого вчинення злочинів за ч. 4 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України), ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 110-2 КК України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення до відповідальності винних осіб.

Досудове розслідування проводять слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки за процесуального керівництва прокуратури.

 

Нагадаємо, СБУ передала в АРМА майно і активи олігарха-єдинороса, чия фірма виготовляла у Вінниці побутову хімію "Ушастый нянь". Топменеджмент підприємства намагався приховати від націоналізації товарні цінності.

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