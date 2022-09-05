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НБУ розповів про результати збору коштів "Монета за донат для ЗСУ"

Збір коштів тривав з 24 серпня до 2 вересня.

НБУ розповів про результати збору коштів "Монета за донат для ЗСУ"
Фото: Пресслужба НБУ

За десять днів благодійного збору коштів "Монета за донат для ЗСУ" вдалось зібрати більше 8,5 млн гривень. 

Про це повідомила пресслужба НБУ. 

“Щоб отримати шанс на виграш монети зі срібла, необхідно було переказати 1000 гривень на спецрахунок НБУ за "срібним" QR-кодом або за відповідним посиланням; монети з нейзильберу – переказати 100 гривень на спецрахунок НБУ за "нейзильберовим" QR-кодом або за відповідним посиланням”, - йдеться у повідомленні.  

В НБУ уточнили, що за десять днів благодійного збору вдалося зібрати 8 595 317,91 гривень, зокрема через: 

  • "срібний" QR-код – 6 511 015,60 гривень;
  • "нейзильберовий" QR-код – 2 084 302,31 гривень.

Участь у благодійному зборі взяло понад 10 тис. українців, із них донати на срібну монету "Ой у лузі червона калина" зробили майже сім тисяч громадян, а на монету з нейзильберу – понад три тисячі громадян.  

Нагадаємо, з 1 серпня стартувала акція "Смілива гривня". Її мета - зібрати монети номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень і передати у два банки на підтримку української армії.

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