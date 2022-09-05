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За день росіяни обстріляли 5 громад Сумщини, - Живицький

Окупанти обстрілювали Сумщину із САУ та мінометів.

За день росіяни обстріляли 5 громад Сумщини, - Живицький
Фото: Дмитро Живицький

Протягом дня 5 вересня росіяни здійснили шість обстрілів прикордонних громад Сумської області.  

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. 

“Під російським вогнем опинилися: Середино-Будська, Есманська, Шалигинська, Миропільська, Новослобідська громади”, - повідомив Живицький. 

Він додав, що росіяни обстріляли Сумщину із САУ та мінометів, також юуло випущено дві черги зі стрілецької зброї. Всього було зафіксовано 39 прильотів.

На щастя, обійшлось без втрат. 

Нагадаємо, миколаївські фахівці детально оглянули житловий квартал, який вночі 5 вересня потрапив під обстріл російських окупантів. Пошкоджень різного ступеню зазнали 24 приватні будинки.  

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