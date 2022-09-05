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Перед зустріччю у форматі “Рамштайн” голова Міноборони Резніков зустрівся із послом США в Україні Бріджит Брінк

США продовжують підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії.

Перед зустріччю у форматі “Рамштайн” голова Міноборони Резніков зустрівся із послом США в Україні Бріджит Брінк
Фото: Пресслужба Міноборони

Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч з послом США в Україні Бріджит Брінк

Про це повідомила пресслужба Міноборони. 

У заході взяли участь заступник Міністра оборони Олександр Поліщук, заступник Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенант Євген Мойсюк та військовий аташе з питань оборони США в Україні бригадний генерал Геррік Хармон.

Сторони обмінялись думками щодо чергового засідання Контактної групи з оборони України у форматі “Рамштайн”, яке відбудеться 8 вересня у Німеччині.

Олексій Резніков подякував США за плідну співпрацю, підтримку України та військовослужбовців ЗСУ. 

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков обговорив з міністром збройних сил Франції Себастьяном Лекорню посилення українських військ.

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