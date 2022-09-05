Українські військові збили три російські БпЛА, - Повітряні Сили

Один ліквідували над Херсонщиною, два - над Харківщиною.

Українські військові знищили 5 вересня три російські безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня.

Про це повідомили в командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

Один БпЛА "Орлан-10" збили близько 15.00 у небі над Херсонщиною (у зоні відповідальності Повітряного командування "Південь").

Іще два "орлани" знищили на Харківщині зенітні ракетні підрозділи Повітряного командування "Схід".

"Крім того, по безпілотнику працювала протиповітряна оборона на Вінниччині, результати роботи уточнюються", - додали в Повітряних Силах.

Нагадаємо, всього від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила вже орієнтовно 867 БпЛА.