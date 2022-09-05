У частині населеного пункту досі немає електроенергії.

Російські окупаційні війська зранку 5 вересня завдали ударів по Миропіллю, що на Сумщині.

Про це повідомив у Telegram керівник ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, було зафіксовано 22 "приходи" із САУ.

"Зазнала пошкоджень будівля сільради та територія навколо. У частині Миропілля досі немає електроенергії, роботи ведуться. Пошкоджені 10 будинків мирних мешканців. Різний ступінь пошкоджень: від вибитих вікон, даху і до майже зруйнованої хати в одній з родин", - розповів очільник Сумщини.

Обійшлося без людських жертв. Постраждали свійські тварини.

Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Нагадаємо, учора північні громади Сумської області зазнали майже 40 обстрілів з боку росіян.

Напередодні область п'ять разів потрапила під ворожий вогонь. Було зафіксовано майже 70 "приходів".