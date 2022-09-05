У Києві знову спостерігається задимлення повітря у зв’язку з пожежами в області, – КМДА

Рятувальники Київщини тримають ситуацію з торф'яними пожежами під контролем.

У Києві спостерігається значне задимлення. Триває ліквідація торф’яних пожеж у Вишгородському та Броварському районах. Киянам радять закрити вікна та не перебувати на вулиці.

Про це повідомляє КМДА.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

"За інформацією ГУ ДСНС України в Київській області, триває ліквідація торф’яних пожеж у Вишгородському та Броварському районах.

До поліпшення ситуації рекомендовано:

закрити вікна вдома;

за можливості не перебувати на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум", – йдеться у повідомленні.

За інформацією, наданою ДСНС, рятувальники Київщини тримають ситуацію з торф'яними пожежами під контролем.

Станом на 08:00 триває ліквідація пожеж поблизу с. Соснівка Вишгородського району та поблизу с. Перше Травня Броварського району.

У Києві впродовж кількох днів спостерігається задимлення, ДСНС під Києвом намагається ліквідувати два осередки торф'яних пожеж.