Сергій Бідило: Кордон треба було будувати з 1991 року. Але, на жаль, до 2014 року ніхто палець об палець не вдарив
Сергій Бідило: Кордон треба було будувати з 1991 року. Але, на жаль, до 2014 року ніхто палець об палець не вдарив
Окупанти не прибирають людських решток з-під завалів будинків у Маріуполі
Окупанти не прибирають людських решток з-під завалів будинків у Маріуполі
Марина Кудерчук: “Кіноархів — це державна власність, ми ж не прийшли до когось додому, щоб забирати приватну колекцію”
Марина Кудерчук: “Кіноархів — це державна власність, ми ж не прийшли до когось додому, щоб забирати приватну колекцію”
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Нагородний список Зеленського: кого, як і за що?
Нагородний список Зеленського: кого, як і за що?
Уночі окупанти обстріляли Миколаїв: постраждали лікарні, навчальні заклади, музей і готель
Уночі окупанти обстріляли Миколаїв: постраждали лікарні, навчальні заклади, музей і готель
Українські бійці захопили сучасний російський комплекс РЕБ "Силок-М1"
Українські бійці захопили сучасний російський комплекс РЕБ "Силок-М1"
ГоловнаСуспільствоЖиття

ДСНС попереджає про нічні заморозки в більшості областей України

На Закарпатті та півдні буде трохи тепліше.

ДСНС попереджає про нічні заморозки в більшості областей України
Фото: sibnovosti.ru

У більшості областей України, крім Закапаття та півдня, очікуються перші нічні заморозки ґрунту найближчими днями.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Увага! попередження про заморозки. Вночі 6-8 вересня в Україні, крім Закарпаття та південної частини, на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий), у північно-східних та східних областях і у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий)", - йдеться в повідомленні.

У Київській області вночі 6-8 вересня на поверхні ґрунту заморозки 0-5°(I рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, літо 2022 року в Києві увійшло до п’ятірки найтепліших з 1881 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також