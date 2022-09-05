ДСНС попереджає про нічні заморозки в більшості областей України

На Закарпатті та півдні буде трохи тепліше.

У більшості областей України, крім Закапаття та півдня, очікуються перші нічні заморозки ґрунту найближчими днями.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Увага! попередження про заморозки. Вночі 6-8 вересня в Україні, крім Закарпаття та південної частини, на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий), у північно-східних та східних областях і у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий)", - йдеться в повідомленні.

У Київській області вночі 6-8 вересня на поверхні ґрунту заморозки 0-5°(I рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, літо 2022 року в Києві увійшло до п’ятірки найтепліших з 1881 року.