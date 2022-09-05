В МЗС вдячні жителям Кельна і Праги, які виступили проти проведення проросійських мітингів у Німеччині і Чехії

"Проведення шабашів під триколорами держави-агресора в центрі Європи є неприпустимим".

Міністерство закордонних справ України подякувало мешканцям Кельна і Праги, які виступили проти проросійських мітингів у неділю, 4 вересня.

Про це повідомив у Facebook речник МЗС Олег Ніколенко.

Згідно з повідомленням, мітингарі вимагали припинити підтримку України та скасувати санкції проти Російської Федерації.

“Виголошувалися заклики, які ставлять під сумнів територіальну цілісність нашої держави, а також оголошувався збір коштів на підтримку незаконних збройних формувань на Донбасі”, – зазначив Ніколенко.

У МЗС наголосили, що проведення подібних шабашів під триколорами держави-агресора в центрі Європи є неприпустимим. Ці заходи не мали нічого спільного зі свободою слова та реальними настроями в Німеччині та Чехії.

“Ми засуджуємо спроби учасників проросійських акцій виправдати війну Росії проти України та зневажити честь та гідність українців, які ціною своїх життів відстоюють свободу в Європі. Не маємо сумнівів в солідарності абсолютної більшості німців та чехів з українцями, які надали сотням тисяч з них тимчасовий притулок, а також підтримують Україну і політику своїх урядів щодо протидії російській агресії. Акції, які відбулися в неділю, не зможуть похитнути дружбу між Україною та Німеччиною і Чехією, підтримку яких ми високо цінуємо”, – сказав спікер МЗС.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України закликає Австрію оголосити персоною нон грата російського посла Михайла Ульянова, який пропонував знищити українців.