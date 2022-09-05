​Росіяни планують мобілізувати ще 10 тисяч чоловіків на Луганщині, – Гайдай

У захоплених населених пунктах Луганської області російські окупанти планують примусово мобілізувати ще 10 тисяч чоловіків.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Утримувати фронт окупантам нічим. Тому вони не просто хапають усіх, кого бачать, а й вдаються до нових методів виманювання чоловіків зі сховищ. Бо необхідно призвати ще 10 тисяч небажаючих стати "гарматним м’ясом". Такі показники озвучила Росія", – йдеться в повідомленні.

Для виконання плану, який поставили куратори з РФ, окупаційна влада вдається до нових методів.

Аби отримати 10 рублів "допомоги на школяра", у заяві необхідно вказати персональні дані всіх членів родини. На підприємствах окупованої Луганщини встановили квоти щодо призову контрактників.

"Обіцяють позачергову відпустку і збереження робочого місця у разі погодження. Якщо повернешся. А не погодишся – проводять довготривалі агітбесіди, щоправда, не в червоному кутку, а наодинці. Доки не погодишся", – повідомив Гайдай.

У захоплених Старобільському та Сватівському районах російські військові організували примусову заміну автомобільних номерів. Завдяки цьому вони зробили облік чоловіків, яких можна примусова мобілізувати.

Нагадаємо, біля Лисичанського нафтопереробного заводу на Луганщині – постійні бої. Ворог не може прорвати оборони ЗСУ.