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Росіяни обстрілювали Сумщину з мінометів, зафіксовано майже 40 прильотів, - ОВА

На щастя, в усіх випадках обішлося без жертв.

Росіяни обстрілювали Сумщину з мінометів, зафіксовано майже 40 прильотів, - ОВА
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні ворог обстрілював північні громади Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

Він зазначив, що зафіксовано майже 40 прильотів:

  • Зноб-Новгородська громада: ближче до 10 ранку було 15 прильотів (ймовірно 120 мм міномет). Пошкоджено лінію електропередачі;
  • Шалигинська громада: після 14.00 було 10 прильотів з міномету, продовжився обстріл ближче до 19 вечора, 14 вибухів;
  • Середино-Будська громада: з 16.00 зафіксовано 4 прильоти (імовірно з міномету 120 мм);
  • Есманська громада: з 16:50 був мінометний обстріл, 6 прильотів.

На щастя, в усіх випадках обішлося без жертв.

Нагадаємо, протягом суботи, 3 вересня, російські окупанти п’ять разів обстріляли Сумську область.

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