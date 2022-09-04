Росія обстріляла Харків, є постраждалі, - Терехов

Росія знову завдала удару по Харкову.
Про це повідомив у Telegram міський голова Ігор Терехов.
За його словами, під ворожий вогонь потрапили Холодногірський і Новобаварський райони обласного центру.
"У Новобаварському районі постраждав приватний сектор. Пошкоджені декілька приватних будинків і багатоповерхівка неподалік", - повідомив Терехов.
Станом на 19.03 було відомо про двох потерпілих у цьому районі.
За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, людей госпіталізували, їхній стан - середній.