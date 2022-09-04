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Мінветеранів і ЛНУ підписали меморандум про співпрацю - військові та члени їхніх родин зможуть отримати вищу освіту

Університет і міністерство уже співпрацюють у декількох освітніх проєктах для ветеранів війни.

Мінветеранів і ЛНУ підписали меморандум про співпрацю - військові та члени їхніх родин зможуть отримати вищу освіту
Фото: Міністерство у справах ветеранів України

Міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна і ректор Львівського національного університету імені Івана Франка Володимир Мельник підписали Меморандум про співпрацю. 

Це йдеться на сайті міністерства.

Сторони працюватимуть над ветеранським розвитком та освітою для українських захисників і членів їхніх родин.

За словами Лапутіної, Мінветеранів сьогодні розробляє систему переходу від військової служби до цивільного життя, де ключовим елементом є освіта і перепідготовка.

Володимир Мельник зазначив, що навчальний заклад готовий погодити усі освітні програми і "працювати для того, щоб ті люди, які вийдуть з пекла війни, могли отримати фахову підготовку, займатися бізнесом". Ректор ЛНУ підкреслив, що заклад має широкі можливості для співпраці з Мінветеранів щодо створення належних умов для отримання вищої освіти захисниками і членами їхніх родин. 

Як розповіла керівниця Центру соціального розвитку та громадських ініціатив ЛНУ, членкиня Експертної ради при Мінветеранів Ярина Танчак, університет і міністерство вже співпрацюють у декількох освітніх проєктах.

Один із них – Veteran start-up education. Його розробили для підтримки підприємницьких ініціатив серед військовослужбовців, ветеранів, їхніх сімей, родин загиблих захисників України.

Інший проєкт - Business Camp - започаткували спеціально для дітей військовослужбовців, ветеранів російсько-української війни та дітей загиблих захисників віком від 13 до 17 років. На базі ЛНУ слухачі ознайомилися з основами бізнесу та сформували свої бізнес-ідеї. З ними поділилися під час зустрічі з очільницею Мінветеранів.

Нагадаємо, у червні відбулася спільна нарада представників Міністерства у справах ветеранів України, Міністерства внутрішніх справ та Міністерства оборони. За її підсумками Кабінет міністрів України має розробити систему соціальних гарантій та підтримки українських захисників.

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