Російський снаряд влучив у будинок на Харківщині, є загибла

В Ізюмському районі через ворожі обстріли було поранено трьох цивільних.

Нині російські окупанти обстріляли населені пункти Харківщини. Є загибла і поранені.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Через обстріли росіян села Одноробівка Золочівської громади (Богодухівський район) снаряд влучив у будинок. В результаті загинула 50-річна жителька.

В Ізюмському районі рашисти обстріляли селище Андріївка. В результаті було поранено трьох цивільних. Їх госпіталізували до лікарняних закладів Харківщини.

Нагадаємо, росіяни упродовж доби обстрілювали Чугуївський, Харківський та Ізюмський райони. Одна людина в Чугуївському районі загинула, двоє були госпіталізовані.

У Харкові внаслідок ворожого ракетного обстрілу, який стався вночі 4 вересня, виникла масштабна пожежа – горів ресторанний комплекс у Київському районі міста.