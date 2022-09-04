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Російський снаряд влучив у будинок на Харківщині, є загибла

В Ізюмському районі через ворожі обстріли було поранено трьох цивільних.

Російський снаряд влучив у будинок на Харківщині, є загибла
Фото: United24

Нині російські окупанти обстріляли населені пункти Харківщини. Є загибла і поранені.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Через обстріли росіян села Одноробівка Золочівської громади (Богодухівський район) снаряд влучив у будинок. В результаті загинула 50-річна жителька.

В Ізюмському районі рашисти обстріляли селище Андріївка. В результаті було поранено трьох цивільних. Їх госпіталізували до лікарняних закладів Харківщини.

Нагадаємо, росіяни упродовж доби обстрілювали Чугуївський, Харківський та Ізюмський райони. Одна людина в Чугуївському районі загинула, двоє були госпіталізовані.

У Харкові внаслідок ворожого ракетного обстрілу, який стався вночі 4 вересня, виникла масштабна пожежа – горів ресторанний комплекс у Київському районі міста.

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