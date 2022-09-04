У захопленому росіянами Маріуполі на Морському бульварі досі не прибрані людські рештки з-під завалів будинків.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Нові страшні знахідки. Лівобережжя. Бульвар Морський. Досі не достані трупи з під завалів. Частину трупів просто обглодали собаки. За даними сусідів в будинку – від 4 до 6 загиблих на зараз. Окупаційна влада не реагує, роблячи вигляд, що нічого не відбувається. Штампуючи картинки “відновлення”, – йдеться в повідомленні.

Андрющенко додав, що у сусідніх домах поряд зі зруйнованими досі мешкають люди.

“У таки самих руїнах. Без шансу на нормальне життя. Лють. Просто Лють. МраZота. Приберіть по-людськи останки за адресою: бульвар Морський 14, 2 під'їзд, 3-4 поверхи”, – написав Андрющенко.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі стався бунт через спробу зупинити видачу гуманітарки.