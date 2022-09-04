​Великі втрати, постійні обстріли, перебування в оточенні і зниклі безвісти, – про що говорять в телефонних розмовах окупанти
​Великі втрати, постійні обстріли, перебування в оточенні і зниклі безвісти, – про що говорять в телефонних розмовах окупанти
У Чернігові на виставці боєприпасів вибух травмував чотирьох дітей (уточнено)
У Чернігові на виставці боєприпасів вибух травмував чотирьох дітей (уточнено)
Укрзалізниця змінює розклад руху низки приміських поїздів Львівської залізниці
Укрзалізниця змінює розклад руху низки приміських поїздів Львівської залізниці
Від отруєння грибами на Київщині помер вже третій член однієї родини
Від отруєння грибами на Київщині помер вже третій член однієї родини
Українські військові взяли у полон російського зека з ПВК “Ліга”, - Бутусов
Українські військові взяли у полон російського зека з ПВК “Ліга”, - Бутусов
Марина Кудерчук: “Кіноархів — це державна власність, ми ж не прийшли до когось додому, щоб забирати приватну колекцію”
Марина Кудерчук: “Кіноархів — це державна власність, ми ж не прийшли до когось додому, щоб забирати приватну колекцію”
Антонівський міст знову обстріляли
Антонівський міст знову обстріляли
Сергій Бідило: Кордон треба було будувати з 1991 року. Але, на жаль, до 2014 року ніхто палець об палець не вдарив
Сергій Бідило: Кордон треба було будувати з 1991 року. Але, на жаль, до 2014 року ніхто палець об палець не вдарив
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти не прибирають людських решток з-під завалів будинків у Маріуполі

Частину трупів обглодали собаки.

Окупанти не прибирають людських решток з-під завалів будинків у Маріуполі
Скріншот відео
Фото: Петро Андрющенко у Telegram

У захопленому росіянами Маріуполі на Морському бульварі досі не прибрані людські рештки з-під завалів будинків.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Нові страшні знахідки. Лівобережжя. Бульвар Морський. Досі не достані трупи з під завалів. Частину трупів просто обглодали собаки. За даними сусідів в будинку – від 4 до 6 загиблих на зараз. Окупаційна влада не реагує, роблячи вигляд, що нічого не відбувається. Штампуючи картинки “відновлення”, – йдеться в повідомленні.

Андрющенко додав, що у сусідніх домах поряд зі зруйнованими досі мешкають люди.

“У таки самих руїнах. Без шансу на нормальне життя. Лють. Просто Лють. МраZота. Приберіть по-людськи останки за адресою: бульвар Морський 14, 2 під'їзд, 3-4 поверхи”, – написав Андрющенко.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі стався бунт через спробу зупинити видачу гуманітарки

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також