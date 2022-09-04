Протягом минулої доби рятувальники відреагували на 31 повідомлення про надзвичайні події на Харківщині.

У Харкові внаслідок ворожого ракетного обстрілу, який стався вночі 4 вересня, виникла масштабна пожежа – горів ресторанний комплекс у Київському районі міста.

Про це повідомляє у Facebook ГУ ДСНС у Харківській області.

“Вночі Харків зазнав чергового ракетного удару по цивільній інфраструктурі. Одна з ворожих ракет влучила у ресторанний комплекс, що у Київському районі міста”, – йдеться в повідомленні.

Фото: ГУ ДСНС у Харківській області

Зазначається, що всі споруди комплексу побудовані з деревини, тому відразу після вибуху виникла пожежа, яка охопила майже всю його територію. Горіли дві основні будівлі та літній павільйон – на загальній площі 2 200 кв. м.

Для ліквідації пожежі були задіяні вісім пожежних автоцистерн, пожежно-рятувальний автомобіль першої допомоги та близько 50 осіб особового складу ДСНС. Основна задача рятувальників полягала в унеможливленні подальшого розповсюдження вогню на сусідні забудови та лісовий масив.

Фото: ГУ ДСНС у Харківській області

Загалом протягом доби з 2 по 3 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС відреагували на 31 повідомлення про надзвичайні події. Рятувальники здійснили 24 виїзди на ліквідацію пожеж, у тому числі, 11 виїздів на пожежі, спричинені військовими діями. Всього було ліквідовано 22 пожежі та загоряння.

Так, 3 вересня ворог завдав масованих і хаотичних артилерійських обстрілів по селу Безруки Дергачівсьої громади. Сили ДСНС там одночасно гасили 12 пожеж.

На території Золочівської громади окупанти вдарили по складській будівлі одного з фермерських господарств. Рятувальники боролись з пожежею на площі 1750 кв.м.

Фото: ГУ ДСНС у Харківській області

Загалом пожежі, спричинені влучанням ворожих боєприпасів, сталися в Харківському (15), Ізюмському, Богодухівському, Чугуївському районах Харківщини та у м. Харкові.

Харків і кілька районів області щодня зазнають російських обстрілів і ракетних ударів.

Нагадаємо, сьогодні вночі мер Харкова Ігор Терехов повідомив про те, що російська армія обстріляла Київський район міста.